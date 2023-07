Facundo Gonzalez alla Juve, ci siamo: ecco quando sono previste le visite del giovane difensore urugagio

Come riporta Sky Sport siamo agli ultimi dettagli per l’arrivo di Facundo Gonzalez alla Juventus.

Il giocatore classe 2003 dovrebbe arrivare lunedì o martedì per le visite mediche. Si stanno discutendo gli ultimi dettagli col Valencia per l’indennizzo legato ai bonus e la percentuale sulla futura rivendita. La volontà della Juve sarebbe quella di tenerlo in rosa ma la decisione finale potrebbe essere dettata dalle uscite.

