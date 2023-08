Il nuovo innesto della Juventus Facundo Gonzalez ha salutato con un messaggio sui social il Valencia, sua ex squadra

Facundo Gonzalez, nuovo acquisto della Juventus, affida a Twitter un messaggio per la sua ex squadra, il Valencia:

LE PAROLE- Oggi si chiude una tappa importante della mia carriera. Sono stati quattro anni a difendere il valencia cf shield, in cui ho sempre cercato di dare il massimo e lasciare tutto in campo. Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa tappa, grazie ai tifosi del valencia per avermi fatto sentire bene e amato e soprattutto alla mia famiglia e ai miei amici, che sono stati sempre presenti nei momenti più complicati. A causa della situazione calcistica e degli obiettivi sportivi personali, questa tappa si completa al Valencia CF. Amunt Valencia!

