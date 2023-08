L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Domenico Berardi, accostato alla Juve

Ai microfoni di Sky Sport, Giovanni Carnevali si è espresso sul futuro di Domenico Berardi, giocatore di recente accostato al mercato targato Juventus:

LE PAROLE- «È un po’ la nostra bandiera, il nostro capitano e il giocatore più forte che abbiamo. La speranza è che possa rimanere con noi, ad oggi non abbiamo alcun tipo di richiesta da nessuna società. È da lui che partiamo, come tutti gli anni. Stiamo rinnovando, stiamo facendo cessioni e adesso ci dobbiamo occupare del mercato in entrata »

