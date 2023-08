Il difensore Christian Kabasele, approdato da poco all’Udinese, si è sbottonato raccontando dell’emozione di giocare contro la Juventus

Ai microfoni di TV12, Christian Kabasele ammette con un sorriso di non vedere l’ora di misurarsi in campo con la Juventus, prima avversaria della sua Udinese in campionato.

Il difensore belga classe 1991, di origini congolesi, parla così del confronto imminente con i bianconeri di Allegri:

LE PAROLE- «E’ un bel modo di iniziare il mio viaggio in Serie A . So che sono probabilmente la squadra più odiata in Italia, ma ho tanti amici che tifano Juventus e sarà una partita speciale. Spero che lo stadio sia pieno e sono sicuro che saremo pronti per iniziare il campionato contro un team di questo calibro»

