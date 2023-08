In ottica della prima di campionato tra la sua ex squadra, l’Udinese, e la Juventus, Nestor Sensini parla così a “Il Messaggero Veneto“:

LE PAROLE- «Ho visto una buona Juventus contro il Real Madrid e per l’Udinese sarà importante lavorare sulla fase difensiva per farsi trovare pronta all’esordio. Ho visto una squadra che cerca gli equilibri attraverso un gioco più dinamico, con una rapida manovra offensiva, senza tralasciare la solidità difensiva. Sarà una Juve più competitiva anche per lo scudetto».

