Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, ha parlato dopo il successo dei bianconeri sul Lecce: le sue dichiarazioni

Nicolò Fagioli, a JTV, ha così parlato dopo Juve-Lecce.

QUANTO PESA LA VITTORIA – «Era da tempo che non vincevamo, questa vittoria dà fiducia e morale, sono tre punti importantissimi per la Champions».

PRESTAZIONE – «Potevamo fare qualche gol in più, ma anche difendere meglio di squadra. Ma alla fine abbiamo portato a casa il risultato e questo è quello che conta».

COME SI SENTE – «Adesso sto bene. C’è stato un periodo con episodi non a mio favore, ci stava non giocare dall’inizio. Ho accettato le decisioni del mister, ora è giusto che abbiamo vinto questa partita e siamo contenti».

AFFINITA’ CON DI MARIA – «Quando dai la palla a lui ti torna sempre con la giusta forza, con la giusta tecnica ed è più facile passarla ad altri. E’ un fenomeno, lo si vede dentro e fuori il campo. Questo gli dà una marcia in più».

DE SCIGLIO – «Vogliamo fargli l’in bocca al lupo. Ci dispiace tantissimo, gli vogliamo tutti bene».

