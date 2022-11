Il talento della Juventus Nicolò Fagioli ha parlato dal ritiro azzurro commentando la convocazione del CT Roberto Mancini

Le emozioni di Fagioli che ha raccontato il primo giorno in azzurro:

REAZIONE ALLA CONVOCAZIONE – «Non me ne ero nemmeno accorto perchè dormivo. Poi mi sono arrivati i messaggi…Avevamo giocato a Verona ed ero stanco. Stavo dormendo in quel momento, non mi aspettavo la chiamata. Ero felice, lo era anche la mia famiglia. Una bella soddisfazione».

AZZURRO DEL PASSATO CHE VORREBBE ESSERE – «Del Piero. Il gol in semfinale al Mondiale rimarrà per sempre. Poi è stato il mio idolo fin da piccolo»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

