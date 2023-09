Fagioli esulta dopo Juve Lecce: la gioia del centrocampista per la vittoria dello Stadium decisa da Milik – FOTO

Fagioli contro il Lecce non è riuscito a ripetere la prodezza del gol che lo consacrò un anno fa in terra salentina, ma da titolare al posto di Miretti ha offerto un contributo importante per il centrocampo della Juve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÓ FAGIOLI (@nicolofagioli)

Il centrocampista bianconero, via Instagram, ha celebrato così la vittoria per 1-0 decisa da Milik.

LA GIOIA DI FAGIOLI – «Torniamo alla vittoria».

