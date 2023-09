Girelli si sfoga: «Italia Svezia In futuro ci auguriamo di giocare in città più accessibili». Le parole della bomber della Juventus

Girelli, bomber della Juventus Women, si è sfogata via Instagram dopo la sconfitta dell’Italia femminile contro la Svezia nella seconda giornata del girone D di Women’s Nations League.

Queste le parole dell’attaccante.

LO SFOGO DI GIRELLI – «Una sconfitta immeritata ma la strada è quella giusta. Ci auguriamo per il futuro di poter giocare in città più accessibili a tutti i nostri tifosi. Grazie comunque a chi ha raggiunto Castel di Sangro per sostenerci. Forza Italia».

