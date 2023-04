L’errore decisivo contro il Sassuolo, la sostituzione e il pianto: le lacrime di Fagioli colpiscono tutti, Allegri e Danilo lo difendono dalle critiche

Alzi la mano chi non ha mai sbagliato? Ecco a questa domanda probabilmente tutti alzeremmo la mano. L’errore capita a tutti, bisogna saperlo metabolizzare. Il centrocampista classe 2001 ha commesso la sua prima sbavatura dal ritorno in bianconero. Bellissime le parole di Allegri e Danilo a fine partita a difendere il ragazzo: «Siamo tutti colpevoli». Tecnica, qualità e un futuro da campione, non può essere certo questa macchia a far cambiare idea su Fagioli.

