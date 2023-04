La Juventus perde la seconda partita consecutiva ma contro il Sassuolo la prestazione è deludente, i quotidiani inchiodano Allegri

Le motivazioni del 4.5 dato da Tuttosport: «D’accordo la partita incastrata tra andata e ritorno di Europa League, d’accordo il calendario frenetico, ma quanto mostrato per oltre un’ora a Reggio Emilia non è accettabile per la Juventus: squadra spenta, molle e triste».

L’articolo Juve-Allegri, voto 4.5 dopo Sassuolo proviene da Calcio News 24.

