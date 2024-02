Fagioli: «Lo spogliatoio mi manca, compagni e società mi hanno aiutato molto così». Le dichiarazioni del giocatore

Fagioli nell’incontro a Torino contro il gioco d’azzardo ha spiegato quando ha visto i primi risultati positivi del suo percorso di riabilitazione dalla dipendenza dalle scommesse. Queste le dichiarazioni del bianconero.

I PRIMI SEGNALI POSITIVI – «Ho capito di essere sulla buona strada quando ho ricominciato ad apprezzare il tempo trascorso con la famiglia e i miei amici. Compagni e società mi hanno aiutato molto standomi vicino. Lo spogliatoio prima delle partite mi manca, ma per il resto è come se non fosse successo nulla. Dopo che è uscito il casino ero più concentrato a non far uscire altre cose di me sui giornali che non sul resto, poi superate le prime due settimane son tornato a pensare alla squadra ed è stata dura non poter partecipare a partite e trasferte».

LE PAROLE INTEGRALI DI FAGIOLI

The post Fagioli: «Lo spogliatoio mi manca, compagni e società mi hanno aiutato molto così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG