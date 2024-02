Danilo cambia ruolo? L’idea di Allegri dopo gli infortuni di due big. Ecco a cosa pensa l’allenatore della Juve

Danilo, una volta rientrato a disposizione dopo l’infortunio, potrebbe cambiare ruolo e giocare a centrocampo.

Come spiegato da Sky Sport, infatti, l’avanzamento del capitano brasiliano è una delle idee che Allegri sta valutando dopo gli infortuni di due big come McKennie e Rabiot che saranno out per un po’. Danilo aveva giocato da centrocampista già quando c’era Pirlo sulla panchina della Juve.

