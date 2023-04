Nicolò Fagioli manda un avvertimento all’Inter dopo il pareggio di ieri sera allo Stadium: il messaggio del centrocampista

Dopo il pareggio casalingo della Juve contro l’Inter, Nicolò Fagioli ha mandato un avvertimento chiaro ai nerazzurri sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NICOLÓ FAGIOLI (@nicolofagioli)

La parola ricorrente è “ritorno“, a sottolineare di quanta rabbia ci sia per questo pari e di quanto sia grande la voglia di far male ai meneghini in casa loro.

