Fagioli: «Quando sono uscite le cose sui giornali ho provato rabbia e vergogna. Insulti? Allo stadio…». Le parole

Fagioli all’evento contro il gioco d’azzardo organizzato ieri a Torino ha raccontato la sua reazione quando sono uscite le prime notizie riguardati il caso scommesse. Queste le parole del talento della Juve.

LA PRIMA REAZIONE DOPO LA SQUALIFICA – «All’inizio ho provato rabbia e vergogna quando erano uscite tutte le cose sui giornali, poi ho vissuto un momento di pace. E ora ho solo voglia di tornare in campo. Allo stadio non ho ricevuto insulti che temevo, penso a San Siro. Anche per strada. Continuo a fare quello che volevo serenamente».

