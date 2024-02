Napoli-Juve, Allegri in emergenza: ma può recuperare lui in extremis. Le ultimissime dall’infermeria bianconero

Con McKennie e Rabiot dati ormai per indisponibili, Allegri dovrà affrontare la trasferta di Napoli con una situazione di parziale emergenza a centrocampo.

In difesa il tecnico spera di riuscire a recuperare in extremis Danilo. Il capitano, infortunatosi alla caviglia contro il Verona, ieri si è allenato a parte e anche in giornata dovrebbe proseguire un lavoro personalizzato. Se tutto andrà secondo programmi, nei prossimi giorni il brasiliano sosterrà un provino con vista sul Napoli. Dagli ambienti bianconeri filtra un cauto ottimismo, ma la decisione finale verrà presa soltanto alla vigilia in base alle sensazioni di Danilo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

