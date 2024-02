Vlahovic-Juve, sì al rinnovo da parte del giocatore serbo! Tutti i dettagli sul nuovo accordo con il club bianconero

Come riporta La Gazzetta dello Sport Dusan Vlahovic continua a sentirsi legato alla Juventus anche in ottica futura: il serbo vuole riuscire a riportare Madama in alto. Per questo avrebbe già detto sì al suo club per il rinnovo, anche per due anni.

Il giocatore pensa di essere già in un top club e non vuole andare via, mentre il procuratore continua a trattare. Il club è al lavoro per studiare la formula che può accontentare tutti, ma ora non sembrano esserci più ostacoli-

