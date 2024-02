Kaio Jorge via dalla Juve, dal Portogallo pressing per l’attaccante brasiliano: ecco il prezzo per l’addio del giocatore

Dopo un primo periodo complicato, Kaio Jorge si è finalmente preso la titolarità anche a Frosinone a suon di buone prestazioni, attirando su di sè l’interesse di diversi club europei.

Tra questi c’è anche lo Sporting Lisbona, che si dice pronto a fare sul serio in estate per l’ex Santos, che la Juve dal canto suo non considera incedibile. Il club bianconero, spiega Tuttosport, di fronte ad offerte dai 15 milioni di euro in poi, infatti, potrebbe pensare anche di cedere.

