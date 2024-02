Vlahovic Juve, i motivi della rinascita dell’attaccante serbo: merito di quella mossa di Allegri! Retroscena sul numero 9

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola effettua un viaggio nella rinascita di Dusan Vlahovic, che in questi primi mesi del 2024 segna a raffica come mai fatto prima nella sua avventura alla Juventus.

Merito, si legge, di quanto accaduto dopo la sfida alla Roma dello scorso 30 dicembre. Il serbo non aveva segnato, ma aveva comunque fornito un assist per il gol di Rabiot, ricevendo i complimenti di Allegri, che ormai da tempo gli chiedeva più sacrificio per i compagni e meno ansia di trovare il gol. Da lì è scattato qualcosa nella testa del numero 9, che ora non vuole più fermarsi.

