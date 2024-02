Napoli Juve, richiesta di Allegri ai suoi ragazzi in vista del big match del Maradona: retroscena sul discorso del mister

Come riferito da La Stampa, Massimiliano Allegri non ha dimenticato l’umiliante sconfitta per 5-1 subita dalla sua Juve a Napoli nella passata stagione, che distrusse completamente i sogni di rimonta dei bianconeri ancor prima della penalizzazione.

Max lo ha ricordato ai suoi ragazzi, esortandoli a vendicare quell’onta subita con un successo esterno che porterebbe definitivamente fuori dalla crisi la sua squadra, permettendole di restare nella scisa dell’Inter.

