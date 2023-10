Fagioli salta Milan Juve? Le ultime sul centrocampista e la vicenda scommesse. I dettagli in vista del big match di domenica

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nei prossimi giorni, in prossimità del big match tra Milan e Juventus, è attesa la sentenza per Nicolò Fagioli per l’ormai noto caso scommesse.

Pena non particolarmente pesante, con almeno un 50% di sconto sui tre anni previsti inizialmente, ma con la collaborazione nelle indagini potrebbe abbassarsi ulteriormente.

