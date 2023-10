Nulla da fare per Danilo: il difensore della Juve dovrà rinunciare alla sfida contro il Milan a causa di un problema muscolare

La sua presenza per Milan-Juve era già in forte dubbio ma adesso Danilo sembra proprio non farcela per il match di domenica 22 ottobre contro i rossoneri. Il brasiliano ha rimediato un problema muscolare al flessore della coscia sinistra.

Stando a quanto riferisce Sport Mediaset, la sua assenza per la sfida contro la squadra di Pioli è ormai certa. Restano in dubbio, invece, sia Chiesa che Vlahovic, entrambi alle prese con altri problemi fisici.

