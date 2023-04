Fagioli scrive alla Juventus Next Gen dopo la sconfitta nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C: «Bravi lo stesso»

Fagioli è stato il primo tifoso della Juventus Next Gen nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C contro il Vicenza.

Il centrocampista bianconero, che attraverso l’esperienza con le giovanili bianconere è approdato prima alla Cremonese in Serie B vincendo il campionato e poi in pianta stabile nella formazione di Allegri, attraverso una stories su Instagram ha scritto un messaggio per la formazione di Brambilla sconfitta per 3-2.

IL MESSAGGIO DI FAGIOLI – «Bravi lo stesso».

