Premiazione Coppa Italia Serie C: il Vicenza alza il trofeo dopo aver battuto la Juventus Next Gen per 3-2 – VIDEO

(Marco Baridon inviato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza) – Il Vicenza trionfa in casa allo Stadio Romeo Menti dopo aver battuto la Juventus Next Gen per 3-2 nella finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C dopo l’1-2 dell’andata allo Stadium.

Giacomelli, uomo simbolo del club, ha alzato il trofeo prima di dar via alla festa insieme al resto dei compagni. Di sopra le immagini della premiazione.

The post Premiazione Coppa Italia Serie C: il Vicenza alza il trofeo – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG