Conferenza stampa Brambilla: le parole del tecnico della Juventus Next Gen dopo la finale di ritorno di Coppa Italia Serie C col Vicenza

(inviato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza) – Massimo Brambilla in conferenza stampa dopo Vicenza Juventus Next Gen.

SENSAZIONI – «Normale che ci siano rammarico e delusione. Meritavamo di più, poi sapevamo che il gol preso alla fine dell’andata e la traversa sarebbero stati due episodi che nel prosieguo di questa partita sarebbero stati determinanti. Ho poco da rimproverare ai ragazzi, han giocato col cuore e con qualità. Complimenti al Vicenza che ha vinto usando le sue armi e le sue qualità».

PARTITA A DUE FACCE – «Nel primo tempo è venuta come l’avevamo preparata. Poi è normale ci sia stato un ritorno del Vicenza. Nell’economia delle due gare gli episodi determinanti della partita d’andata han forzato il secondo tempo. Da lì è uscita negli spazi la sua qualità».

CALATI FISICAMENTE – «Non è questione fisica, quando giochi contro una squadra forte come il Vicenza non puoi dominare per 90′. Fossimo stati più cinici il primo tempo sarebbe finito 2-0. Il ritorno del Vicenza nel secondo tempo è stato più che logico».

CHIAVE PLAYOFF – «Abbiamo due partite per entrare nei playoff. Il nostro percorso quest’anno è stato positivo, la squadra gioca e lo ha dimostrato anche oggi. Ci tenevamo a vincere, ma le priorità sono altre».

SEKULOV – «È cresciuto sotto tanti aspetti, soprattutto in quello della personalità. Gioca a disposizione della squadra, è ordinato nei movimenti e con la velocità che ha può mettere in difficoltà qualsiasi avversario».

