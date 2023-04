Vicenza Juventus Next Gen, fair play a fine partita: il gesto dei vincitori della Coppa Italia per i bianconeri – VIDEO

(Marco Baridon inviato allo Stadio Romeo Menti di Vicenza) – Il Vicenza ha vinto la Coppa Italia di Serie C battendo la Juventus Next Gen anche al ritorno per 3-2 dopo l’1-2 allo Stadium. Alla fine dei giochi, però, a trionfare è stato il fair play in campo.

Il Vicenza, prima di ricevere la medaglia e la coppa, ha reso omaggio ai bianconeri sconfitti. Un momento bello ed emozionante che ha nobilitato lo spettacolo visto al Romeo Menti.

