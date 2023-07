Fagioli, tournée a rischio? Le ULTIME sulle condizioni del centrocampista verso la partenza per gli Stati Uniti

Come riferito da Tuttosport, a due giorni dalla partenza della Juve per gli Stati Uniti Nicolò Fagioli è atteso da un importante test.

Se sarà in grado di tornare ad effettuare contrasti partirà con i compagni, altrimenti la sua presenza nella tournée estiva potrebbe essere in bilico. In quel caso spetterà ad Allegri decidere se portarlo comunque o se fargli proseguire il recupero alla Continassa.

