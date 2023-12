Falcao jr: «Rigore non dato alla Juve, penalty imbarazzanti all’Inter. Mi sa che questo campionato…». Le dichiarazioni di Giuseppe Falcao, figlio dell’ex Roma

Giuseppe Falcao, figlio dell’ex Roma Paulo Roberto Falcao, ha commentato gli episodi di Juve ed Inter. Le sue dichiarazioni social.

FALCAO JR – «Ho visto un rigore netto non dato ai bianconeri. Var e arbitro hanno sorvolato. Ho visto in queste settimane dare dei rigori imbarazzanti all’Inter. In quel caso Var e arbitro non hanno sorvolato. Me sa che questo campionato lo deve vincere una squadra…».

