Cuadrado sostituito da un altro ex Juve: ecco l’ultima idea di Marotta! L’indiscrezione di calciomercato

Un altro ex Juve per sostituire Cuadrado. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta starebbe pensando anche a Candreva per la fascia destra.

Clamoroso ritorno in nerazzurro per l’esterno della Salernitana in scadenza a giugno. Sarebbe questa l’ultima idea di Marotta per gennaio.

The post Cuadrado sostituito da un altro ex Juve: ecco l’ultima idea di Marotta! L’indiscrezione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG