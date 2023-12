Brambilla: «Sconfitta pesante, è un periodo difficile. Dobbiamo rialzare subito la testa». Le dichiarazioni del tecnico della Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen cade anche a Fermo contro la Fermana fanalino di coda. Le dichiarazioni di Brambilla riportate sul sito ufficiale del club.

BRAMBILLA – «Una sconfitta pesante per noi, che fa male anche per il modo in cui è arrivata. Abbiamo fatto una buona partita fino al nostro gol, poi siamo andati in difficoltà sulla pressione della Fermana senza riuscire a ripartire. Loro sono stati bravi a far gol, ma è un periodo difficile, come conferma l’occasione per pareggiare a fine partita in cui abbiamo preso la traversa. Dobbiamo rialzare subito la testa, abbiamo due partite da fare bene».

The post Brambilla: «Sconfitta pesante, è un periodo difficile. Dobbiamo rialzare subito la testa» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG