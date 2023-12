I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 18esima giornata di Serie C: pagelle Fermana Juventus Next Gen

Daffara 6 – Nella ripresa rischia il pasticcio in uscita, poi si rifà con un grande intervento su Misuraca. Non può nulla sull’imperioso stacco di testa di Santi e sul destro da fuori di Giandonato.

Savona 5 – Nella ripresa soffre tremendamente come il resto del reparto arretrato bianconero. Lui è anche condizionato dal cartellino giallo ricevuto nel primo tempo. Dal 91′ Iocolano s.v.

Stivanello 5 – La squadra crolla nel finale, il difensore commette qualche sbavatura di troppo dietro. È notte fonda.

Muharemovic 5 – Va in sofferenza nel finale ed è anche nervoso: viene ammonito dall’arbitro per un brutto intervento in attacco.

Mulazzi 6 – Sempre presente e propositivo sulla fascia destra, compie un ottimo primo tempo ed almeno un paio di cross pericolosissimi. Cala nella ripresa.

Palumbo 6 – Nel primo tempo tocca tantissimi palloni e fa girare la squadra. Nella ripresa, però, anche lui fatica a far risalire i suoi sotto la pressione dei padroni di casa. Dal 65′ Salifou 5,5 – Non riesce minimamente ad incidere nella mezz’ora concessagli da Brambilla.

Damiani 6 – È sempre in partita, anche nei momenti più difficili del match nel corso della ripresa. Uno dei pochi a salvarsi per applicazione e sostanza.

Turicchia 6 – È una spina nel fianco della fascia destra della Fermana e più volte pericoloso soprattutto nella prima frazione di gara. Anche lui crolla nella ripresa. Dal 91′ Hasa s.v.

Anghelè 5 – Sciupa un’ottima occasione nella ripresa, sul risultato di 1-0: è un episodio che pesa tantissimo alla luce del risultato finale. Dal 65′ Comenencia 6,5 – Entra subito in partita e nel finale, sul 2-1, colpisce anche una traversa. Sfortunato.

Guerra 5,5 – Nel primo tempo si divora un gol. Si rifà ad inizio ripresa con il colpo di testa dell’1-0. Nel finale paga il nervosismo generale della squadra e si fa anche espellere, complicando la situazione di Brambilla anche per la prossima partita.

Cerri 6,5 – Assist al bacio per il gol di Guerra, il cross è perfetto e viene sostituito sul risultato di 1-0 in favore dei bianconeri. È il migliore dei suoi. Dal 76′ Mancini s.v.

All. Brambilla 4,5 – Inspiegabile il crollo nel finale. I bianconeri si fanno pareggiare e si sciolgono contro il fanalino di coda Fermana. Notte fonda, la classifica è sempre più preoccupante.

