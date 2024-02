Inaspettatamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Federico Chiesa

Inaspettatamente, CN24 individua il giocatore più atteso del fantacalcio per ogni giornata di Serie A. Oggi tocca a lui: Federico Chiesa.

-Se non c’è nessun volontario, sorteggiamo. Ecco, vediamo… il numero 7. Chi è il 7?

-Sì… dovrei essere io…

-Ah ecco. Chiesa. Come sarebbe “dovrei”? E’ Lei il 7 oppure no?

-Sono io, sì…

-Oh, molto bene. Prego, venga alla lavagna.

-Vengo da solo?

-E che dobbiamo fare, un’interrogazione di gruppo? Vuole portare parenti e amici? Su, Chiesa, coraggio, alla lavagna.

-Sì. Vengo…

-Oh, eccoci Chiesa. Allora, ha studiato questa settimana

-Mah, sì… Insomma… Non è che proprio ho capito bene tutti i capitoli…

-Va bene, verifichiamo subito. Allora Chiesa, parliamo dell’argomento principale. Mi parli del top player del fantacalcio.

-Allora… sì… il top player del fantacalcio… Beh, innanzitutto ricopre un ruolo molto importante…

-Sì. Ovviamente. Il più importante si potrebbe dire, no?

-Come no! Certo, il più importante.

-Bene. Vada pure avanti.

-Ecco. E’ il ruolo più importante… e infatti costa più degli altri…

-Sì. Diciamo che per il top player è necessario spendere molti più crediti rispetto agli altri giocatori in rosa.

-Più crediti… sì… rispetto a tutti gli altri…

-Sì, ma non ripeta Chiesa, vada avanti se no non finiamo più. Quali altre caratteristiche ha questa specifica tipologia di giocatore?

-Beh… diciamo che è un ruolo obbligatorio…

-Obbligatorio? In che senso, scusi?

-Eh nel senso che almeno uno bisogna avercelo…

-Mah, diciamo piuttosto che è auspicabile, non obbligatorio però, è possibile costruire una buona rosa del fantacalcio senza alcun top player. Però Chiesa cerchi di analizzarne le caratteristiche specifiche, ci sta un po’ girando intorno.

-Sì. Intendevo quello. Ok… Inoltre… diciamo… il top player… ehm, lui…

-Chiesa. Non parli a vanvera. Allora, questo top player, questa prima scelta, perché è così importante e costoso?

-Ecco… è molto importante… ehm… prende voti alti?

-Lo sta chiedendo Lei a me, Chiesa

-No, dico, per quello, per i voti alti…

-Sì Chiesa, i voti alti servono al fantacalcio, non c’è dubbio. Ma in tanti possono prenderli, no? Cos’è che invece di norma può fare il top player, per cui è molto ricercato? Si concentri Chiesa, su.

-Ah! Beh, per i bonus.

-Oh! E qui ci siamo. Il top player è fondamentale per la squadra grazie al suo contributo in termini di bonus. Magari detto così è un po’ meglio che dire “per i bonus”, no?

-Sì.

-Bene Chiesa. E mi dica, di che bonus parliamo?

-I bonus sono i più, i malus sono i meno.

-Sì. Grazie, Chiesa. Ma non andiamo fuori tema. Io le ho chiesto quali sono questi bonus? Qual è il più importante?

-Il più uno.

-Più uno?

-L’assist.

-No, ok, assist fa più uno, va bene. Ma è sicuro sia il più importante?

-Eh… no…

-Quindi?

-Quindi… c’è anche… il più tre!

-Oh, alleluia! E che cosa sarebbe il più tre?

-Il gol.

-Ecco. Il gol. Finalmente ci siamo arrivati. Eh, Chiesa

-Cosa

-No, dico, che fatica!

-Eh.

-Non è che ha studiato bene bene, o sbaglio? Il gol, Chiesa. E’ la cosa più importante, bisogna saperlo questo.

-E’ che io con questo argomento faccio un po’ fatica… non mi entra proprio ‘sto gol…

-Sì però mi scusi, Lei può anche farsi aiutare da suo padre a studiare, no? E’ stato maestro di questo bonus, dico bene?

-Sì, sì…

-Va bene, senta, per ora le do un sei. Però abbiamo la verifica questa domenica. Mi raccomando. La voglio preparatissimo sul gol, sul più tre. Siamo intesi?

-Sì. Grazie.

-Bene. Vada a posto. Invece, lì, al primo banco, Lautaro: per cortesia la smetta di alzare la mano. Abbiamo capito che conosce bene l’importanza del gol, ma non mi disturbi mentre interrogo gli altri. Chiaro? Ok. Per oggi abbiamo finito. Studiate per la 26a verifica. E soprattutto Lei, Chiesa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG