Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Bologna

Marco Baroni, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il Bologna.

PARTITA – «Perché è più difficile con il Bologna che con la Juve? E’ una squadra in salute che corre, ma lo sappiamo che non ci sono partite facili, dovremmo cercare di trovare una grande prestazione e produrre delle idee, solo così si può fare risultato contro questo Bologna. E’ la squadra che gioca meglio in Italia. Ha continuità, ha sbagliato pochissime partite, sarà una gara difficile ma noi siamo convinti e consapevoli dei nostri mezzi, siamo cresciuti e dobbiamo fare un altro passo in avanti dal punto di vista prestativo».

PARTITA – «Perché è più difficile con il Bologna che con la Juve? E’ una squadra in salute che corre, ma lo sappiamo che non ci sono partite facili, dovremmo cercare di trovare una grande prestazione e produrre delle idee, solo così si può fare risultato contro questo Bologna. E’ la squadra che gioca meglio in Italia. Ha continuità, ha sbagliato pochissime partite, sarà una gara difficile ma noi siamo convinti e consapevoli dei nostri mezzi, siamo cresciuti e dobbiamo fare un altro passo in avanti».

JUVE – «Con la Juventus sarebbe bastato gestire meglio i minuti dopo il goal, abbiamo subìto due goal evitabili, abbiamo regalato qualcosa che non puoi regalare se vuoi vincere pur avendo giocato bene. Sta tutto lì dentro, la mia attenzione è rivolta solo a quello, dobbiamo vincere partite».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG