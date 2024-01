Il terzino della Fiorentina, Davide Faraoni, ex Inter, si è espresso così in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel giorno del suo esordio con la maglia della Fiorentina contro l’Udinese, Davide Faraoni si è espresso così in vista della Supercoppa Italiana. Le parole del difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter.

LE PAROLE – «L’orgoglio di indossare questa maglia A questa età per me arrivare a questi livelli è tanta roba. Un treno così importante era difficile da non cogliere e darò il mio supporto in tutti i modi. La Supercoppa Dobbiamo pensare partita per partita e l’importante è la gestione. C’è un gruppo e ci sono tanti giocatori forti. Faremo bene».

