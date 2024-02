Massimiliano Farris ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Roma nella 24^ giornata di Serie A. Cosa ha detto il vice di Inzaghi

Le parole di Massimiliano Farris sulla vittoria dell’Inter contro la Roma nella 24^ giornata di Serie A. Cosa ha detto il vice di Inzaghi sulle rivali tra cui il Milan:

AVVERSARIE – «Possono sbagliare una ventina di minuti di un tempo, però deve essere un monito perché giocare contro squadre come la Roma è difficilissimo. Anche una squadra come la nostra, che sta facendo numeri incredibili, non basta perché quelle dietro non mollano. Le squadre che andiamo ad affrontare mettono tutto in campo e possono metterci in difficoltà. Nel primo tempo è mancato creare la superiorità numerica, ci aspettavamo una pressione più alta della Roma. Questo è uno stadio che spinge, il secondo gol una ripartenza che potevamo evitare. Nel secondo tempo il centrocampo ha alzato il livello»

LE PAROLE DI FARRIS DOPO ROMA INTER

