Il vice allenatore dell’Inter Massimiliano Farris ha commentato il momento attuale dell’Inter.

Simone Inzaghi è senza voce e quindi ai microfoni di Sky Sport si presenta il suo vice Massimiliano Farris; ecco le sue parole. “Lukaku un ragazzo eccezionale, cuore, simpatia, empatia, nella prima parte di stagione ci è mancato molto. Ora stiamo vedendo il vero Romelu, ci è mancato tanto nelle rotazioni e tutto, vedete che è un fattore in certe partite. Sono bellissime valutazioni per martedì, vogliamo questi problemi, i compagni stessi. Ripeto: ci sono mancati alcuni giocatori importanti come lui e Brozovic per le rotazioni. Io sono particolarmente legato ai miei difensori, ci manca Skriniar che era un titolare, ora è arrivato un Darmian strepitoso. I ragazzi devono crescere, i Bellanova, Asllani, vanno aspettati. Quando serve si fanno valere. La vittoria in relazione alla classifica Messaggio chiaro di Simone: un’occasionissima da non perdere viste le partite pesantissime”.

Romelu Lukaku

“Il calendario non è ottimo, vediamo, ora semifinale di ritorno, poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Appena finita la partita di Champions il segnale era quello, i risultati degli altri ci hanno dato l’ulteriore occasione e siamo stati molto bravi oggi. Miglior Inter di Inzaghi? C’è stato un lungo periodo anche l’anno scorso dove abbiamo giocato molto bene. Viviamo su un filo sottile di equilibri tattici, fatichiamo a saltare l’uomo uno contro uno fino a Lukaku, a volte in maniera eccessiva abbiamo perso equilibrio. Non ci sta perdere 11 gare, ma abbiamo fatto anche altri percorsi e ora abbiamo messo a posto anche la corsa Champions. Abbiamo attraversato momenti difficili, il lavoro è di tutto lo staff, siamo sempre chiusi e Ausilio ci prende in giro a volte. Inzaghi ci ha trasmesso entusiasmo, ci ha spinti a non mollare. Tutti i giorni ci sentiamo in bilico, se non arrivano i risultati. Ma i dirigenti ci sono stati vicini, tutti, per i rumors e tutto. L’unica cosa che poi può aiutare sono i risultati e recentemente abbiamo fatto cose straordinarie con 7 vittorie. Manca il passo più importante ora in Champions. Gol delle punte? Abbiamo sempre cercato gli inserimenti di esterni e centrocampisti, prima mancavano i gol, ora sono numeri naturali delle punte tra Lautaro, Lukaku ed Edin. Alcune cose non si possono spiegare, accadono”.

L’articolo Farris: “Siamo stati molto bravi oggi, i risultati degli altri hanno fatto il resto” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG