Il tecnico del Sassuolo ha rilasciato una dichiarazione al termine della gara contro l’Inter, terminata 4-2 per i nerazzurri

Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Sassuolo Dionisi parla così della sconfitta subita contro l’Inter a San Siro:

PARTITA – «L’Inter ha chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla qualità del singolo, ma lo sapevamo già prima di giocare. Nel primo tempo avevamo creato più di loro, ce la siamo giocata a viso aperto. Nonostante le due deviazioni nella ripresa, la squadra ci ha creduto fino in fondo quindi posso solo elogiarli».

COSA SERVE PER FARE PUNTI – «Serve cinismo, anche perché noi nella ripresa sai che l’Inter può fare diversi cambi. Peccato non averla sbloccata, perché siamo cresciuti rispetto a mesi fa e abbiamo messo in discussione la vittoria dell’Inter».

PRESTAZIONI DEL SASSUOLO CON SAN SIRO – «Avremmo preferito fare anche risultato. Dovevamo essere perfetti in tutto e forse non sarebbe comunque bastato. Contro gente come Lukaku non è semplice, ci sta di concedere qualcosa. Poi sulla prestazione sono molto soddisfatto, speriamo di ripeterci anche al Mapei».

L’articolo Dionisi: «Ci abbiamo creduto fino in fondo, posso solo elogiarli» proviene da Inter News 24.

