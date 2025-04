Farris torna su Parma-Inter e stupisce con un retroscena: una sua dichiarazione però non convince 

Ieri Simone Inzaghi era in tribuna per squalifica e a guidare la squadra c’era il suo vice Farris che dopo la gara non ha voluto fare drammi.

Il pareggio contro il Parma ha lasciato l’Inter con un senso di delusione dovuto al fatto che il match pareva in controllo per lunghi tratti. Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha commentato in conferenza stampa il risultato di 2-2, facendo riferimento alla gestione mentale e fisica dei giocatori. Farris ha sottolineato la difficoltà di mantenere alta la concentrazione e l’energia dopo un ciclo di partite impegnative. Nonostante ciò, il vice allenatore ha ribadito che l’Inter non deve farsi abbattere, poiché il destino della squadra è ancora nelle proprie mani. L’allenatore, durante la partita, è stato anche protagonista di un caso.

Il calendario fitto e la lotta per le energie

La partita con il Parma è arrivata dopo sfide complicate contro squadre fisiche come l’Udinese e il derby, che hanno consumato molte energie. Il tecnico ha spiegato che la squadra è consapevole delle difficoltà, ma al contempo è determinata a non mollare nulla. La lotta per il campionato e gli obiettivi europei sono ancora vivi, ma Farris ha riconosciuto che gestire le energie nei prossimi mesi sarà fondamentale. La squadra si sta preparando per una volata finale che promette di essere intensa e decisiva.

I dubbi sugli infortuni ed il retroscena sul recupero dei giocatori

La grande incognita per l’Inter in questo momento riguarda lo stato fisico di alcuni giocatori chiave, in particolare Bastoni e De Vrij. Farris ha confermato che l’olandese non è stato utilizzato contro il Parma per via di un affaticamento che lo aveva limitato nella partita precedente. Bastoni dopo l’intervallo è stato preservato per evitare rischi ulteriori, con l’obiettivo di recuperarlo al meglio per le prossime sfide. La necessità di avere tutta la rosa al massimo delle forze è diventata una priorità, considerando l’importanza dei prossimi impegni cruciali. La gestione dei giocatori in questi giorni di recupero sarà decisiva per affrontare al meglio il finale di stagione, a tal riguardo c’è una frase emblematica del vice-allenatore: “Voi non lo vedete ma i ragazzi si buttano nelle vasche di ghiaccio per recuperare quanto prima possibile”.

