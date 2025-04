Inter, qualcosa non torna: Inzaghi sotto accusa per un’incredibile scelta

I nerazzurri ieri non sono riusciti a portare a casa un match che sembrava sotto controllo e oggi piovono critiche per l’allenatore.

L’Inter ha lasciato punti cruciali a Parma, un 2-2 che ha il sapore di sconfitta. La Gazzetta dello Sport non ha esitato a definire la partita come una rimonta che ha tolto due punti fondamentali nella corsa al titolo. Anche con un vantaggio di due gol all’intervallo, la squadra nerazzurra non è riuscita a mantenere il controllo, subendo il ritorno di un Parma agguerrito. La prestazione, secondo il giornale, è stata un fallimento su diversi fronti, con l’Inter che si è trovata a dover rincorrere gli avversari dopo aver concesso la rimonta. Tanti i giocatori nell’occhio del ciclone e in più c’è anche un episodio controverso da analizzare.

La gestione di Inzaghi sotto accusa

Il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi non è sfuggito alla critica. In tribuna per squalifica, Inzaghi ha visto la sua squadra incapace di mantenere il risultato: chiaramente però sono da imputare a lui gli errori nelle scelte tattiche e nelle sostituzioni. Il cambio di ruolo di Calhanoglu e l’uso di Asllani come regista sono stati visti come mosse sbagliate. La Gazzetta ha sottolineato che il turco non ha mai brillato come mezzala. Anche le sostituzioni sono state giudicate discutibili, in particolare l’uscita di giocatori chiave come proprio l’ex Milan e Lautaro.

Inzaghi e le difficoltà del triplo impegno: ora il Bayern

In vista dell’impegno con il Bayern, l’Inter si trova a fare i conti con una situazione complicata. La rimonta subita a Parma, non certo la prima di questo campionato, ha messo in evidenza delle lacune nella squadra, che si prepara ora a una delle partite più decisive della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, le scelte dell’allenatore nerazzurro sono sotto esame. L’Inter è costretta a riflettere sui propri errori se vorrà evitare un’altra delusione in una stagione che potrebbe risultare determinante per il futuro della squadra.

