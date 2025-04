Bastoni a rischio, ma c’è qualcosa di più preoccupante per l’Inter: cosa sta succedendo davvero?

Arrivano novità sulle condizioni del braccetto italiano ma il vero problema è un altro.

La sfida contro il Parma ha messo in luce le difficoltà dell’Inter: secondo la Gazzetta dello Sport, la squadra di Inzaghi non è riuscita a mantenere la concentrazione necessaria, e il pareggio ottenuto in trasferta ha scatenato non poche preoccupazioni. Le critiche si sono subito riversate sul fatto che a distrarre i nerazzurri sia stato il pensiero dell’imminente il confronto con il Bayern in Champions League. Alcuni giocatori, infatti, sono sembrati poco incisivi e sono arrivati a commettere una serie di errori che si pensava fossero stati ormai superati.

Inter senza Bastoni: le difficoltà difensive aumentano

Il cambio di Bastoni al termine del primo tempo ha fatto salire la preoccupazione. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico, alimentando i timori di un infortunio che lo costringesse ai box per diverse gare. La difesa dell’Inter ha mostrato evidenti lacune senza il suo fondamentale apporto, con la squadra che ha subìto gol e rimonta nel secondo tempo. La situazione sembrava peggiore di quanto inizialmente percepito, ma fortunatamente il problema sembra più lieve del previsto. Bastoni verrà sottoposto a nuovi accertamenti, ma le prime voci parlano di semplice stanchezza e affaticamento, un esito che fa ben sperare per il futuro.

Il recupero di Bastoni e l’importanza della sfida col Bayern

L’Inter, quindi, può sperare di recuperare Bastoni per la prossima sfida cruciale contro il Bayern. La presenza del difensore centrale sarà fondamentale per affrontare il temibile attacco dei tedeschi, ma non meno importante sarà il contributo di Acerbi, chiamato a fermare un avversario di grande calibro come Harry Kane. L’allenatore Inzaghi ha già in mente la formazione per la trasferta in Germania, con Pavard pronto a partire titolare dopo essere rimasto in panchina contro il Parma. Con Calhanoglu e Barella pronti a tornare nelle rispettive posizioni, l’Inter cercherà di ritrovare la solidità necessaria per affrontare una delle sfide più impegnative della stagione.

