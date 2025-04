Inter, un altro passo falso a Parma: c’è da riflettere su un aspetto che torna continuamente

I nerazzurri sprecano una grossissima chance: in pochi vedendo il risultato del primo tempo si sarebbero immaginati un epilogo del genere.

L’Inter fa i conti con la delusione derivante da un risultato deludente: Farris lascia un po’ interdetti con le sue parole ma ci sono problemi da analizzare. La gestione delle forze in vista della gara che viene dopo quella in corso di svolgimento sta diventando una vera sfida, con la squadra che fatica a mantenere alta l’intensità per novanta minuti. L’obiettivo di restare competitivo su tutti i fronti sta portando a risultati altalenanti, con prestazioni che mostrano le due facce della medaglia. Anche a Parma, come successo contro l’Udinese, l’Inter ha mostrato una flessione pericolosa nel secondo tempo, un elemento che rischia di costare caro.

I pericoli di un’Inter a due velocità

Non è certo la prima volta che l’Inter offre prestazioni contrastanti durante la stagione: è quanto fa notare la Gazzetta dello Sport. A una prima frazione di gioco positiva, segue una ripresa deludente, che fa crescere preoccupazioni sul livello di concentrazione e sull’approccio mentale della squadra. La lista degli incontri in cui i nerazzurri hanno sprecato occasioni importanti è lunga: dal pareggio con il Napoli al 2-2 contro il Parma, senza dimenticare il recupero con la Fiorentina e il derby d’andata. Il trend non si limita a singoli episodi, ma sta diventando un campanello d’allarme che sta mettendo in discussione la continuità di rendimento della squadra.

Il peso degli errori: il rischio di scivolare ancora

Il problema per l’Inter è che nemmeno quando si trova in vantaggio riesce a blindare il risultato. Dopo aver dominato per lunghi tratti, i nerazzurri si sono fatti rimontare anche dopo essere andati avanti di due gol, come accaduto contro la Juventus a ottobre. La situazione di Parma, però, ha un sapore ancora più amaro: contro una squadra di minor calibro, i punti persi sono un colpo doloroso. Il pensiero va immediatamente a episodi come il pareggio subìto contro il Genoa all’ultimo minuto o la rete di Mota contro il Monza, che sono diventati simboli di una fragilità che affiora nei momenti cruciali. Se l’Inter non trova il modo di evitare questi cali di tensione, rischia di compromettere le sue ambizioni in campionato e nelle altre competizioni.

