Perché l’Inter non riesce a fermare gli attacchi? La “colpa” non è dei maggiori indiziati

Un aspetto cruciale sta minando la solidità difensiva dell’Inter. Non è colpa dei difensori, ma un altro fattore sta creando instabilità.

Il pareggio per 2-2 tra Inter e Parma ha sollevato numerosi interrogativi sulle difficoltà difensive della squadra nerazzurra. Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale Italiana, ha analizzato a Sky Sport il momento delicato dell’Inter, facendo una riflessione sulla prestazione difensiva della squadra. Il punto di vista di Costacurta si concentra su un aspetto cruciale: le difficoltà nella protezione della porta. Non è affatto la prima volta che i nerazzurri perdono punti in campionato nel modo in cui è avvenuto ieri al Tardini.

Il centrocampo, il cuore del problema difensivo

Secondo Costacurta, il problema difensivo dell’Inter non è legato esclusivamente agli errori dei singoli difensori. L’ex difensore ha sottolineato che la vera causa delle difficoltà sta nel centrocampo. In particolare, il filtro che dovrebbe proteggere la difesa non sta funzionando come previsto. Questa carenza a centrocampo è il fattore che genera una maggiore instabilità nella squadra, creando occasioni per gli avversari. Il centrocampo è fondamentale per proteggere la linea difensiva e limitare gli spazi concessi agli attaccanti rivali.

La soluzione al caos difensivo dell’Inter

Nel suo intervento, Costacurta ha evidenziato un punto importante: il problema non è solo una questione di singoli giocatori ma di equilibrio di squadra. È evidente che, senza un filtro adeguato a centrocampo, la difesa diventa vulnerabile. L’Inter dovrà lavorare su questa lacuna se vorrà migliorare il rendimento della propria difesa e incassare meno gol. Costacurta ha lanciato un messaggio chiaro: la squadra dovrà riequilibrare il centrocampo per ridurre l’instabilità difensiva e tornare a essere solida come un tempo. C’è da dire che ieri si è scelto di schierare Calhanoglu nel ruolo di mezzala che non occupava da diversi anni.

Leggi l’articolo completo Perché l’Inter non riesce a fermare gli attacchi? La “colpa” non è dei maggiori indiziati, su Notizie Inter.