Jonathan David tra Juventus ed Inter? C’è qualcosa che può fermare tutto

Non si placano le voci attorno al futuro dell’attaccante canadese che ancora non ha scelto la sua prossima squadra.

Il mercato delle grandi squadre è sempre molto dinamico, e uno dei nomi più discussi negli ultimi tempi è quello di Jonathan David. L’Inter è interessata a diversi attaccanti giovani e ovviamente tra questi c’è anche il canadese. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, ha analizzato i recenti sviluppi riguardanti il futuro del giocatore, rivelando dettagli importanti. Secondo quanto riportato sul suo canale YouTube, la Juventus sarebbe molto interessata a David, avendo avuto contatti recenti con lui. Il giocatore, che è nel mirino di molte squadre europee, avrebbe una preferenza chiara per il club bianconero. Il suo desiderio sarebbe quello di trasferirsi a Torino, dove Giuntoli lo segue da tempo, addirittura dai giorni in cui lavorava a Napoli.

La risposta della Juventus alla richiesta economica

Alfredo Pedullà ha poi rivelato un aspetto fondamentale della trattativa. Nonostante l’interesse di Jonathan David per la Juventus, la situazione economica sembra essere uno scoglio difficile da superare. Secondo quanto riportato, David avrebbe chiesto un ingaggio molto alto, intorno ai 7 milioni di euro netti, oltre a bonus e commissioni significative. Questo ha spinto la Juventus a rispondere chiaramente: “Se chiedi questo stipendio, non possiamo accontentarti”. L’idea che un contratto così oneroso per un parametro zero possa essere sostenibile sembra una strada difficile, considerando l’ammontare delle commissioni, che arrivano a superare i 20 milioni complessivi. In sostanza, la Juve ha fatto sapere che a quelle condizioni l’affare non si farà.

Altre possibilità per David: la sfida delle altre squadre

L’Inter, ad esempio, ha mostrato interesse per il giocatore, ma si trova a fronteggiare gli stessi ostacoli legati all’ingaggio. La situazione si complica ulteriormente con il Barcellona, che, come le altre, deve fare i conti con i problemi economici. Pedullà ha sottolineato come la Juventus abbia deciso di non fare passi indietro, pur mantenendo una posizione ferma rispetto alle richieste elevate. Finora nessuna squadra ha accettato le condizioni che pone l’entourage del canadese: David abbasserà le sue pretese?

