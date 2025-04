“È grave”: l’opinionista getta nel panico i tifosi dell’Inter

Per i nerazzurri quello di ieri è un pareggio che rischia di segnare un punto di non ritorno: le parole di Condò fanno temere il peggio.

Paolo Condò ha commentato a Sky Sport il pareggio conquistato dall’Inter per 2-2 in casa del Parma, analizzando la prestazione della squadra e l’andamento del match. Secondo il giornalista, la squadra di Simone Inzaghi ha avuto un buon controllo nel primo tempo, ma ha faticato a mantenere il vantaggio nel secondo. “Come con l’Udinese, controllo totale nel primo tempo e poi le grandi parate di Sommer evitano il pareggio”, ha spiegato Condò, sottolineando la difficoltà di mantenere la concentrazione per tutta la partita. La gara di ieri ha lasciato strascichi non solo dal punto di vista del risultato per la squadra di Inzaghi.

La grande chance sprecata

Condò ha anche messo in luce quanto fosse importante vincere questa partita per l’Inter. Con il Napoli impegnato domani a Bologna, la possibilità di allungare in classifica si presentava come un’opportunità da non perdere. Il giornalista ha evidenziato che questo pareggio rappresenta una chance persa, un’occasione per guadagnare punti vitali in ottica scudetto. L’Inter aveva la possibilità di fare un passo importante per allontanarsi dai rivali, ma il risultato finale ha complicato la situazione.

Un passo indietro per l’Inter

Condò ha rivelato un aspetto fondamentale della partita che mette in evidenza il peso di questo pareggio. “Questo è un passo grave”, ha dichiarato, aggiungendo che il weekend in corso avrebbe dovuto essere quello giusto per fare un allungo in classifica. La mancata vittoria contro il Parma crea ora una situazione di incertezza per l’Inter. La squadra dovrà reagire, ma ora la testa è tutta sull’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco di martedì.

