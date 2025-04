Inter, 2 punti persi che fanno rumore: c’è però un motivo preciso, Biasin lo spiega così

Pareggio inaspettato, momento delicato, ma dietro il passo falso dell’Inter si nasconde qualcosa di più profondo: Biasin invita a guardare oltre.

La settimana che precede i quarti di Champions League ha offerto un copione ormai noto: le grandi d’Europa rallentano. L’Inter ha pareggiato a Parma, squadra in lotta per non retrocedere, mostrando per pochi tratti del match la sua versione dominante: il risultato ha fatto scattare moltissimi allarmi. Non è andata meglio al Barcellona, frenato dal Real Betis in casa, mentre anche l’Arsenal ha perso due punti preziosi contro l’Everton. Il Real Madrid, infine, è caduto clamorosamente in casa contro il Valencia. Un insieme di risultati che spingono a riflettere, soprattutto considerando la posta in palio nei prossimi giorni.

Un trend sempre più evidente

Le squadre coinvolte in più competizioni faticano ad arrivare preparate a ogni appuntamento. L’alto numero di gare, l’assenza di vere pause e l’intensità costante del calendario creano le condizioni ideali per passaggi a vuoto improvvisi. Il livello si alza, ma anche il margine d’errore si restringe. La sensazione è che l’energia venga razionata in vista degli impegni più pesanti. Non è un caso che il turnover sia diventato uno strumento quasi obbligato, spesso con effetti collaterali visibili: ritmi più bassi, idee meno lucide e scarsa brillantezza fisica. I risultati negativi non sorprendono più, anzi sembrano quasi inevitabili.

Le parole di Biasin e il nodo irrisolto delle grandi ambizioni

Fabrizio Biasin ha colto il punto con lucidità, affidando il proprio pensiero a un post su X: “Hanno pareggiato Inter, Arsenal, Barcellona. Ha perso il Real. Se ci provi su tutti i fronti, devi accettare il rischio: ogni tanto inciampi e magari alla fine non vinci nulla. Riuscire ad accettarlo è un buon modo per non trasformare qualunque ‘non vittoria’ in una tragedia”. Non si tratta solo di errori tattici o sottovalutazioni: è una questione strutturale, un limite che nessuno ha ancora trovato il modo di aggirare.

