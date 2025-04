Mercato Inter: sta per succedere qualcosa alla difesa che nessuno ha previsto

I nerazzurri entro la fine della stagione devono prendere una decisione difficile sul futuro di due interpreti del reparto arretrato.

Nel quartier generale dell’Inter si respira un’aria carica di attesa. La stagione è in piano svolgimento ma l’attenzione si sposta anche sul futuro. I dirigenti nerazzurri stanno lavorando per preparare una mini-rivoluzione e il reparto che rischia di subire il maggior numero di cambiamenti è quello difensivo. Le basi che hanno retto per anni iniziano a mostrare crepe, non solo fisiche ma anche contrattuali. Con una dirigenza sempre attenta alla sostenibilità economica, ogni decisione diventa strategica, anche se dolorosa.

Le incognite su due pilastri difensivi

Le posizioni di Acerbi e de Vrij restano in bilico. Entrambi i centrali hanno dato tanto al club, ma il tempo corre e le esigenze cambiano. I rispettivi contratti scadranno a giugno (tecnicamente quello del primo scade nel 2026 ma l’Inter può rescindere pagando una penale di 500mila euro) e, al momento, non ci sono segnali concreti in nessun senso. L’opzione di rinnovo presente nel contratto dell’olandese non è stata ancora attivata, mentre il club osserva con attenzione l’evolversi della situazione.

Contatti già avviati: l’Inter si muove per tempo

C’è la sensazione che si stia andando verso un doppio addio, con il peso dell’età e degli infortuni che non può più essere ignorato. Anche l’aspetto fisico entra in gioco: la continuità non è stata garantita e l’Inter riflette sull’opportunità di puntare su profili più giovani e affidabili nel lungo periodo. Come riportato da Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per TMW, al momento appare più probabile una separazione. Anche per questo motivo, l’Inter ha iniziato a muoversi per individuare le alternative giuste. L’intenzione è quella di farsi trovare pronta nel caso in cui le due uscite si concretizzino, e perciò si stanno valutando già da ora profili che possano garantire affidabilità e continuità.

