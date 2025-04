Inter, troppi obiettivi in difesa: arriverà uno di questi?

In vista della prossima stagione il reparto arretrato dei nerazzurri potrebbe subire molti più cambiamenti di’ quanto previsto.

Mentre l’Inter si prepara per l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, la dirigenza è concentrata anche sul futuro. Nonostante la sfida imminente, si stanno già programmando le mosse per il mercato estivo. La squadra sta affrontando una fase cruciale della stagione e potrebbe essere pronta a fare delle mosse importanti, con l’intento di rinforzare il reparto difensivo. Proprio a tal riguardo si fa strada un’ipotesi clamorosa.

Possibili rinforzi per il reparto difensivo

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, ha aggiornato i tifosi nerazzurri sulle ultime novità in ottica mercato. Diverse opzioni per il rafforzamento della difesa sono al vaglio. Tra i nomi più discussi ci sono Beukema, che gioca nel Bologna, e Bijol, un difensore che l’Inter segue già da tempo. Il giocatore dell’Udinese potrebbe essere una valida alternativa, ma la sua valutazione elevata rimane un ostacolo per la trattativa. Anche il nome di Hien dell’Atalanta è circolato, sebbene anche il suo costo possa essere un altro freno. Inoltre, sono in corso delle valutazioni per De Winter del Genoa, che potrebbe rivelarsi una scelta interessante.

Un’opportunità interessante si fa strada

Tra le nuove opzioni, un nome in particolare sta suscitando l’interesse della dirigenza interista. Si tratta di Gila della Lazio, un difensore giovane e promettente che potrebbe rappresentare un investimento di lungo periodo. La sua crescita nelle ultime stagioni non è passata inosservata e ora sembra pronto per un grande salto. Considerato l’invecchiamento e l’incertezza del futuro di alcuni pilastri della attuale difesa interista, Gila potrebbe essere la soluzione ideale per assicurare solidità al reparto e continuare a costruire una squadra competitiva anche per gli anni a venire. Non è mai stato però facile trattare con Lotito.

