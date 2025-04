Inter, un colpo è davvero vicino, ma c’è prima un nodo da risolvere

Il pareggio contro il Parma ha complicato i piani scudetto, ma il vero colpo potrebbe arrivare dal mercato.

Il pareggio dell’Inter contro il Parma potrebbe complicare ulteriormente la strada verso lo scudetto, con i nerazzurri che potrebbero essere avvicinati dal Napoli che domani giocherà a Bologna. La partita sembrava sotto controllo per la squadra di Simone Inzaghi ma complice una pessima ripresa si è conclusa con un risultato deludente. Questo passaggio a vuoto ha suscitato preoccupazione tra i tifosi, che temono che le speranze di vincere il campionato possano svanire in un momento così delicato della stagione: c’è però chi offre un punto di vista particolare al riguardo.

Il mercato dell’Inter accelera: il colpo Henrique è vicino

Mentre sul campo arrivano notizie negative, sul fronte del mercato l’Inter sta mostrando dinamismo. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW, il club nerazzurro sta insistendo parecchio per arrivare all’acquisto di Luis Henrique dall’Olympique Marsiglia. Il talento brasiliano, già seguito da club importanti come Bayern Monaco e Newcastle, potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per il futuro dell’Inter.

Accordo imminente per l’esterno brasiliano?

La società francese ha fissato un prezzo tra i 30 e i 35 milioni di euro, ma i nerazzurri non intendono superare i 25 milioni. Nonostante la differenza di valutazione, il club milanese ha già ottenuto il sì del giocatore, e la trattativa è entrata nella sua fase decisiva. La presenza mercoledì sera a San Siro del direttore sportivo del Marsiglia, Benatia, in occasione del derby di Coppa Italia, ha rappresentato un chiaro segnale che l’accordo tra i due club potrebbe essere raggiunto a breve. L’Inter spera di chiudere definitivamente l’affare entro la fine di maggio, con l’obiettivo di avere il giocatore a disposizione per il Mondiale per club. Henrique, che con De Zerbi sta brillando in Ligue 1 con 7 gol e 5 assist in 27 presenze, potrebbe essere l’ideale per il 3-5-2: agirebbe come quinto di destra e si alternerebbe con Dumfries.

