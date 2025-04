Inter, rivoluzione in attacco: occhi sulla punta della nazionale

Con Arnautovic e Correa fuori dai piani, l’Inter potrebbe puntare su un nome a sorpresa: un centravanti della Nazionale che ha stupito tutti in Serie A.

L’Inter si sta preparando a un mercato estivo che potrebbe stravolgere il reparto offensivo. La dirigenza ha deciso di non rinnovare per. motivi diversi i contratti di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Al contrario, il futuro di Mehdi Taremi resta ancora incerto: se arrivasse un’offerta soddisfacente, l’Inter potrebbe decidere di lasciarlo partire, viste le prestazioni deludenti finora. Queste decisioni fanno parte di un piano per rafforzare l’attacco, e molti nomi sono stati accostati al club nerazzurro come potenziali rinforzi per la prossima stagione.

Mateo Retegui nel mirino dell’Inter

Tra i profili più discussi per il mercato estivo c’è quello di Mateo Retegui, attaccante argentino che ha impressionato con la maglia dell’Atalanta. Secondo le informazioni di Calciomercato.it, la dirigenza dell’Inter avrebbe avviato un sondaggio ufficiale con l’Atalanta per esplorare la possibilità di un trasferimento. Il centravanti, che si è distinto con il Genoa, potrebbe diventare una delle priorità dei nerazzurri, soprattutto considerando la crescente domanda di attaccanti di qualità sul mercato. Retegui, acquistato dalla Dea per circa 21 milioni di euro, ha visto il suo valore aumentare in maniera esponenziale dopo la sua brillante stagione.

Una pista legata al futuro di Thuram

Retegui non è l’unico nome che circola in casa Inter. Il suo acquisto potrebbe essere legato alla futura partenza di Marcus Thuram, su cui il club sta valutando l’opzione di rinnovo del contratto. Marotta sta lavorando per rimuovere la clausola di rescissione che il francese attualmente ha, ma al tempo stesso vuole cautelarsi con un eventuale sostituto. Il valore di Retegui è letteralmente esploso grazie ai suoi 22 gol in Serie A e la sua eventuale acquisizione potrebbe essere una mossa strategica per compensare la possibile cessione di Thuram. Il mercato dell’Inter si preannuncia caldo, con molte mosse ancora da definire.

Leggi l’articolo completo Inter, rivoluzione in attacco: occhi sulla punta della nazionale, su Notizie Inter.