È Inter-Bayern anche sul mercato: ecco chi piace ad entrambe e non solo

Inter e Bayern si sfidano sul campo, ma anche sul mercato: un giovane talento in ascesa sta attirando l’attenzione di entrambe le big.

Mancano appena due giorni alla prima puntata del doppio confronto tra Bayern Monaco ed Inter: martedì c’è l’andata in Baviera mentre 8 giorni dopo si terrà il ritorno a San Siro. I nerazzurri potrebbero arrivare meglio alla sfida considerato il pareggio di ieri che potrebbe condizionare non poco la vigilia. Sono tanti i big che da entrambe la parti salteranno la sfida, uno di questi è in dubbio per la squadra di Inzaghi.

Le assenze che potrebbero influenzare la sfida

Fino a poco tempo fa, l’Inter era la squadra più preoccupata, da questo punto di vista ma ora sono i bavaresi a dover affrontare assenze pesanti. Il portiere titolare Manuel Neuer è in dubbio a causa di un infortunio al polpaccio accusato contro il Bayer Leverkusen mentre son o certe le assenze di Ito, Davies, Musiala e Upamecano. Un elenco di infortuni che non fa presagire nulla di buono per il club tedesco in vista di un confronto tanto delicato.

La sfida si gioca anche fuori dal campo

Non solo sul terreno di gioco, ma anche sul mercato, Inter e Bayern si trovano in competizione. Dopo il rumor estivo che aveva accostato Hakan Calhanoglu al Bayern, ora un nuovo capitolo si scrive sul fronte delle trattative. Il giornalista turco Ekrem Konur ha rivelato che entrambe le squadre sono interessate a un giovane talento, che non solo ha attirato l’attenzione dei club italiani e tedeschi, ma anche quella del Borussia Dortmund, noto per la sua abilità nel scoprire future stelle. Il nome in questione è Luka Stojkovic, ala della Dinamo Zagabria, legato al club croato da un contratto che scade nel 2028. Il suo valore di mercato è ancora contenuto, sotto i 4 milioni, ma la sua squadra difficilmente accetterà un’offerta inferiore ai 7-8 milioni.

